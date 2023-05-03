Песков заявил, что Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки

РФ заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки, однако не станет делать ничего, что могло быть противоречить ее интересам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не будем забегать вперед [по ситуации с зерновой сделкой], контакты продолжаются. Разумеется, российская сторона будет продолжать контакты и с представителями ООН, и с другими представителями в расчете на то, что все-таки условия сделки будут выполнены», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия будет настаивать на своей позиции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уточняла, что сроки встречи между сторонами зерновой сделки еще не согласованы окончательно.

Также утверждалось, что в ООН ищут решения для создания условий банкам РФ для расчетов по зерновой сделке.