Чавушоглу: проблема зерновой сделки связана с игнорированием требований Москвы

Перспективы продления зерновой сделки в настоящее время неясны и зависят от реализации требований российской стороны. С таким заявлением в среду в эфире телеканала NTV выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Стопроцентной гарантии продления зерновой сделки сейчас нет, но серьезная работа ведется, и есть надежды на успех», — цитирует министра Общественная служба новостей.

Чавушоглу напомнил, что сделка была продлена только на 60 дней из-за неисполнений требований Москвы. В частности, они относятся к переподключению Россельхозбанка к SWIFT, гарантий для кредитных организаций для проведения оплаты за продовольствие.