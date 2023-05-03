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Биржевая стоимость нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с конца марта

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Brendan McDermid/Reuters

В ходе утренних торгов стоимость североморской марки нефти Brent опустилась ниже отметки $75 за баррель — таких котировок не фиксировали с 27 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 10:51 мск, цена Brent снижалась до $74,88 за баррель, что на 0,47% отставало от значений на момент закрытия предыдущей торговой сессии. При этом уже ближе к 11:00 мск, котировки продолжили падать и к тому времени находились на уровне $74,8, падая в моменте на 0,57%.

При этом еще больший спад продемонстрировали сегодня котировки американской марки нефти West Texas Intermediate (WTI). К 11:00 мск стоимость фьючерсов данного вида топлива с поставкой в июне снизились до $70,98 за баррель, сократившись на 0,92%.

Биржевая стоимость нефти Brent начала снижаться еще накануне. 2 мая стоимость июльских фьючерсов эталонной североморской марки на лондонской бирже ICE Futures упала на 3%. Показатель во вторник на торгах сокращался до $77 за баррель и ниже. По состоянию на 17:09 мск, котировки дошли до уровня $76,66 (-3,32%) за баррель впервые с 27 марта текущего года.

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