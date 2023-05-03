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GIE: объем запасов газа в подземных хранилищах Европы превысил 60%

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

К началу мая текущего года объем запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) европейских стран превысил отметку 60%. К 1 числу нынешнего месяца этот показатель достиг уровня 60,15% от суммарной вместимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

«По итогам газовых суток 1 мая (завершились в 8.00 мск 2 мая) запасы в ПХГ Евросоюза выросли на 0,35 процентного пункта (п.п.), до 60,15%. Это также на 19,67 процентных пункта больше среднего показателя за последние пять лет. Общий объем газа в хранилищах составляет теперь примерно 65,82 миллиарда кубометров», — говорится в материале.

В то же время эти данные — неокончательные и еще могут измениться. Отопительный сезон в Европе завершился 7 апреля. На тот момент запасы природного газа в местных ПХГ находились на уровне 55,36%. С тех пор европейские страны пополняют объемы топлива в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, заключается в заметке.

2 мая агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Gas Infrastructure Europe сообщило, что приток сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок достиг рекордных значений в апреле 2023 года. К концу второго месяца весны этот показатель превысил 12 млрд кубометров топлива.

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