Байден не будет вести переговоры с конгрессом США по поводу возможного дефолта

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не собирается консультироваться с представителями американского конгресса по поводу возможного дефолта в стране. По оценкам Министерства финансов США, кризис может наступить уже 1 июня.

«Он (Джо Байден) четко заявлял, что предотвращение дефолта – конституционная обязанность Конгресса. Это не тот вопрос, по которому мы будем вести переговоры. При президенте Трампе лимит задолженности повышался трижды. В этот раз не должно быть иначе», – цитирует Жан-Пьер Общественная служба новостей.

Она также отметила необходимость повышения потолка государственного долга «без каких-либо условий». По ее словам, решение Байдена не переговариваться с конгрессом по поводу возможного дефолта окончательное.