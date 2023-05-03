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Новак заявил, что корректировка топливного демпфера не приведет к убыточности российских НПЗ

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Корректировка топливного демпфера не приведет к убыточности российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Слова вице-премьера Александра Новака приводит ТАСС.

Основным предназначением демпферного механизма является недопущение резких колебаний цен на топливо на российском внутреннем рынке. Его суть заключается в следующем: когда мировые биржевые цены на сырье выше внутренних, государство компенсирует часть потерь нефтяной отрасли в виде дополнительных выплат представителям отрасли. Если же глобальные сырьевые цены ниже российских, нефтяные компании уплачивают часть разницы в федеральный бюджет.

«Меры правительства по корректировке топливного демпфера, которые в два раза сократят выплаты нефтяникам по этому механизму, не приведут к отрицательной марже российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Не будет такого», — заявил Новак в ходе выступления на Кавказской инвестиционной выставке.

28 апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что министерство готовит новые предложения по совершенствованию расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников в дополнение к снижению дисконта к цене нефти. Речь идет о дополнении закона, который ограничивает с июня размер дисконта на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent при расчете экспортной пошлины, схема вступает в силу с июня.

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