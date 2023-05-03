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Запад готовит 11-й пакет санкций против России

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность ограничения транзита товаров через Россию

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Владимир Астапкович/РИА Новости

США и их союзники готовят 11-й пакет санкций в отношении России, который направлен против лазеек, способствующих обходу уже введенных санкций. Кроме того, планируется ограничить транзит многих товаров через российскую территорию и контролировать суда, которые отключают транспондеры. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц Евросоюза.

Отмечается, что для принятия этих мер потребуется поддержка всех стран-членов ЕС. По данным агентства, также планируется ввести индивидуальные санкции в отношении примерно 30 граждан России.

Известно также, что США и Япония готовят собственные пакеты санкций против РФ, а Канада работает над мерами, касающимися прав человека, и санкций в отношении российской оборонной промышленности.

Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкционные меры эффективнее работают против экономики Германии.

В конце апреля стало известно, что администрация США ввела исключения из санкций в отношении ряда операций с ФСБ России, связанных с получением документов по распространению продуктов информационных технологий.

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Санкции против России
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