Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкционные меры эффективнее работают против экономики Германии. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«По оценкам Международного валютного фонда, уровень экономического развития России в 2023 году будет выше, чем в Германии», — заявил Эрнст.

Он добавил, что Германия в текущий момент сталкивается с проблемой деиндустрилизации отдельных сфер.

Эрнст подчеркнул, что в случае, если цена на энергетику будет значительно выше, чем где-либо еще, то инвесторы задумаются, а часть потенциальных вложений в ФРГ перейдет в Соединенные Штаты.

Ранее администрация США ввела исключения из санкций в отношении ряда операций с ФСБ России, связанных с получением документов по распространению продуктов информационных технологий.

Согласно заявлению, генеральная лицензия также разрешает операции, необходимые для соблюдения правил и положений, находящихся в ведении Федеральной службы безопасности.