Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о планах Евросоюза направить Киеву €500 млн

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен направить Украине €500 млн в целях расширения производства боеприпасов в Европе. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

По словам фон дер Ляйен, законопроект для наращивания помощи Киеву будет предложен 3 мая.

Глава ЕК подчеркнула, что данное нововведение поспособствует расширению и ускорению производства боеприпасов в Европе.

«Украина нуждается в этом сейчас», — сказала она.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз выделит дополнительный €1 млрд на нужды экстренного восстановления Украины.

До этого фон дер Ляйен сообщала, что Европейский союз предоставляет Украине еще €1,5 млрд в рамках ежегодного пакета макрофинансовой помощи.