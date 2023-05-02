Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о планах Евросоюза направить Киеву €500 млн

close
100%
Yves Herman/Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен направить Украине €500 млн в целях расширения производства боеприпасов в Европе. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

По словам фон дер Ляйен, законопроект для наращивания помощи Киеву будет предложен 3 мая.

Глава ЕК подчеркнула, что данное нововведение поспособствует расширению и ускорению производства боеприпасов в Европе.

«Украина нуждается в этом сейчас», — сказала она.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз выделит дополнительный €1 млрд на нужды экстренного восстановления Украины.

До этого фон дер Ляйен сообщала, что Европейский союз предоставляет Украине еще €1,5 млрд в рамках ежегодного пакета макрофинансовой помощи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях