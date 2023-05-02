В ООН ищут решения для создания условий банкам РФ для расчетов по зерновой сделке

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация находится в поисках решения, чтобы российские банки могли проводить расчеты по зерновой сделке. Его слова передает ТАСС.

«Одним из направлений работы <...> является поиск решения, которое позволило бы российским банкам <...> проводить платежи и транзакции», — разъяснил он.

Хак отдельно упомянул важность разрешения проблемы для Россельхозбанка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по продлению зерновой сделки, которая истекает 18 мая, пока не приносят результатов. Он также выразил надежду, что диалог по зерновой сделке под эгидой ООН будет продолжаться.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражал надежду на то, что зерновая сделка будет продлена после 18 мая.