Минфин Украины сообщил о росте госдолга республики до $119,9 млрд

Министерство финансов Украины заявило, что за март государственный долг республики вырос на $3,9 млрд и достиг $119,9 млрд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 31 марта 2023 года <...> государственный <...> долг Украины составил <...> $119,9 млрд», — указывается в документе

В украинском финансовом ведомстве также указали, что государственный внешний долг равняется $78,51 млрд, а внутренний — $41,4 млрд.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил, что к концу 2023 года объем госдолга страны может составить $173 млрд, что является рекордным показателем. По его словам, собственные доходы украинского бюджета вчетверо ниже поступающего объема западной помощи, то есть госдолг страны составляет 300% ее доходов.

В январе госдолг Украины увеличился на $5 млрд, превысив отметку в $116 млрд.