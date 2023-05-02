Приток СПГ на рынок Европы достиг рекордных показателей в апреле

Приток сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок достиг рекордных значений в апреле 2023 года, превысив объем в 12 млрд кубометров. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.

Приток СПГ в Европу в апреле обновил максимальное значение за историю. Терминалы СПГ отправили в газотранспортную сеть 12,073 млрд кубометров. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2022 года (11,9 млрд кубометров).

В публикации отметили, что спотовая цена на газ продолжает постепенно снижаться и уже достигла отметки в $437 за тысячу кубометров. Выработка ветрогенерации составила всего 13% от всей потребности региона в энергии.

Кроме того, Европа продолжает закачивать газ в свои подземные хранилища. Так, текущий уровень запасов составляет 59,6%, что на 20 п.п. выше среднего показателя за последние пять лет за аналогичный период.

1 мая глава японской энергетической группы Jera (крупнейший в мире покупатель СПГ) Юкио Кани заявил, что цены на СПГ могут вырасти в 2023 году. По его словам, ограничения, связанные с пандемией коронавируса в Китае, и теплая зима снизили спрос на топливо, поэтому спотовые цены на СПГ существенно снизились относительно 2022 года.