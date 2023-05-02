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Мишустин: кабмин выделит 14 млрд рублей на производство оборудования для судостроительства

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Unsplash

Кабмин решил увеличить в два раза субсидии на гражданское кораблестроение, которые теперь достигли 14 млрд рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Направим в текущем году из бюджета 14 млрд рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования. Это вдвое больше, чем в прошлом году», — отметил Мишустин.

По его словам, из-за того, что западные партнеры отказались от ряда поставок из-за санкций, некоторые российские отрасли оказались в затруднительном положении, в том числе и судостроители. Учитывая, что этот сектор занимает важное значение в экономике, было принято решение об увеличении размеров субсидий.

Он добавил, что речь идет о гражданском кораблестроении. В этом случае получатели субсидий смогут компенсировать до 80% от своих расходов.

В конце марта правительство России одобрило возможность лизинга при постройке судов, которые будут использоваться для производства рыбной продукции.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что суммарный тоннаж всех судов, спущенных на воду в российских верфях в 2022 году, вырос более чем наполовину по сравнению с прошлым годом. При этом самих судов и кораблей было спущено на 20% меньше.

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