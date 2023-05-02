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В ООН рассказали, сколько средств понадобится на гумпомощь Судану

ООН: в 2023 году Судану понадобится $1,5 млрд гумпомощи, 800 тыс. могут стать беженцами

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Reuters

ООН сообщила, что на гуманитарную помощь Судану в 2023 году понадобится выделить $1,5 млрд, передает Sky News Arabia.

В Международной организации по миграции заявили, что бои в Судане вынудили более 334 тыс. стать внутренними переселенцами, то есть покинуть свои дома и переехать в другие регионы страны.

При этом, по данным Управления верховного комиссара ООН по беженцам, если конфликт в стране продолжится, беженцами могут стать свыше 800 тыс. человек. Сейчас территорию страны покинули около 100 тыс. человек.

Ранее профсоюз врачей Судана сообщил, что число мирных жителей, погибших в ходе столкновений в Судане, возросло до 436.

Конфликт между Вооруженными силами Судана, которые возглавляет фактический лидер страны, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан, и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало, известным как Хеметти, перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

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