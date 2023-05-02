Чистая прибыль BP за январь-март составила $8,2 млрд

Чистая прибыль британской нефтегазовой компании BP, которая приходится на акционеров компании, в январе-марте 2023 года составила $8,218 млрд по сравнению с убытком в $20,38 млрд убытка за аналогичный период прошлого года. Об этом написал ТАСС со ссылкой на отчет компании.

Базовая прибыль BP, рассчитываемая после вычета скорректированных статей и связанных с ними налогов, упала на 20% до $4,96 млрд против $6,24 млрд в январе-марте 2022 года.

Выручка BP по итогам квартала выросла на 11% до $56,95 против $51,22 млрд годом ранее. Свободный денежный поток компании составил $7,62 млрд, снизившись на 7%.

13 апреля BP объявила о том, что приступила к добыче нефти на своей новой морской платформе Argos в американской части Мексиканского залива. Argos — первый новый производственный объект BP в Мексиканском заливе с 2008 года и пятая платформа BP в Мексиканском заливе. Валовая производственная мощность платформы будет на уровне 140 тыс. баррелей нефти в сутки.

BP — транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Около трети выручки компании приносит деятельность в США. BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира.