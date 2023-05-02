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Экс-премьер Азаров заявил, что почти четверть украинцев оказались за чертой бедности

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что почти четверть жителей страны оказались в данный момент за чертой бедности.

По его словам, больше всего обеднели жители сельской местности.

«Почти каждый четвертый житель Украины оказался за чертой бедности», – заявил он.

«Уровень бедности на Украине в прошлом году вырос с 5,5% до 24,2% – за чертой бедности оказались 7,1 миллиона человек», - цитирует экс-премьера Общественная служба новостей.

Азаров добавил, что резко подорожали еда, топливо и услуги.

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