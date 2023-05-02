Супермаркеты в Британии призвали проверить на спекуляции цен на фоне роста инфляции

Супермаркеты в Британии призвали проверить на предмет спекуляции цен на фоне роста инфляции в стране. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на призыв лидера либерал-демократов Эда Дэйви, направленный Управлению по конкуренции и рынкам (CMA).

«Поскольку рост цен усиливает давление на домохозяйства по всей стране, крупнейшие британские супермаркеты в ближайшее время могут начать проверять на предмет спекуляции стоимости продукции», — отметил Дэйви.

По его словам, супермаркеты забирают себе миллионы фунтов прибыли, в то время как простые люди страдают от подорожания стоимости жизни. Поэтому необходимо взять под контроль резко растущие цены. Тем самым будет пресечена попытка спекуляции, а потребители получат справедливую стоимость товаров.

Он добавил, что проверить британские супермаркеты необходимо из-за того, что продуктовая инфляция показала в апреле самый стремительный рост с 1977 года, превысив рекордную отметку в 15,7%.

В начале марта издание Interia писало, что фермеры в Британии стали меньше выращивать овощи в теплицах, так как за это приходится очень дорого платить на фоне увеличения стоимости энергии.