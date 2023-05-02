РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

России и Турции удалось договориться об увеличении объема воздушных перевозок в нынешнем летнем сезоне. Об этом заявили «Интерфаксу» представители Минтранса России.

«Российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю», — пояснили в министерстве.

Как уточняется, теперь авиакомпании РФ планируют каждую неделю свыше 720 рейсов еженедельно по 62 маршрутам.

В свою очередь турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение регулярных полетов между РФ и Турцией по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов.

В итоге общее число еженедельно выполняемых рейсов между странами превысит 1,3 тыс.

В марте подчеркивалось, что рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме.

Также в прошлом году стало известно, что авиакомпания S7 запустит ежедневные рейсы из России в Турцию.