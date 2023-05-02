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NBC News: банк FRB стал самым крупным рухнувшим заемщиком в США после кризиса 2008 года

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Американский банк First Republic Bank (FRB) стал самым крупным обанкротившимся заемщиком в США после кризиса 2008 года. Об этом сообщает NBC News.

«Это крупнейший заемщик, который рухнул со времен финансового кризиса 2008 года», — отметили в публикации.

По данным NBC News, размеры кредитования FRB были даже выше, чему ранее рухнувшего Silicon Valley Bank, который был вынужденно закрыт в марте. При этом данный банк является уже третьим обанкротившимся в США всего за два месяца.

Ранее во вторник Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) заявила, что необходимо провести реформирование системы защиты вкладов в американских банках. Это намерение FDIC вызвано недавним крахом трех крупных банков страны: Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank.

До этого Департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) передал калифорнийский ипотечный First Republic Bank (FRB) под управление Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), затем та одобрила прошение на приобретение вкладов и активов FRB со стороны конгломерата JPMorgan Chase с управлением в Нью-Йорке.

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