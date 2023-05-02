«Ъ»: Adidas запланировал передать подразделение в России зарубежному инвестору

Один из самых крупных в мире производителей спортивной одежды Adidas может пойти по примеру Reebok, передав свое российское подразделение под управление иностранному инвестору. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По словам источника на рынке ритейла, Adidas рассматривает возможность передачи российского подразделения иностранному инвестору. Причем такой способ позволит компании перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что Adidas сейчас невыгодно платить за аренду неработающих магазинов, в частности, когда штрафы за досрочное расторжение договора куда выше, чем общая сумма платежей до конца срока аренды. Поэтому с передачей магазинов другому инвестору можно ожидать смены названия. При этом поставки товаров, скорее всего, уже будут осуществлять через партнерские организации.

Аналитики посчитали, что после ухода ряда западных брендов с российского рынка, покупатели сделали свой выбор в сторону мультибрендовых магазинов и маркетплейсов. Поэтому после возобновления работы бывшим магазинам Adidas придется вступить в период высокой конкуренции.

9 ноября ТАСС, ссылаясь на данные компании, сообщил, что по итогам третьего квартала 2022 года выручка Adidas сократилась более чем на €100 млн. Во многом это было обусловлено приостановкой деятельности на российском рынке.