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Forbes: российская экономика оказалась гораздо устойчивее украинской и европейской

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Европа страдает от последствий конфликта на Украине, однако в России дела обстоят гораздо лучше, пишет обозреватель Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes.

«Российская экономика на удивление устойчива, во многом благодаря тому, что развивающиеся рынки <…> игнорируют западные санкции», — говорится в статье.

По данным МВФ, рост ВВП в России в 2023 году будет выше, чем в ФРГ и Великобритании, отмечает Рапоза.

Автор статьи подчеркнул, что экономический спад в ЕС связан с последствиями украинского конфликта: повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокая инфляция. Кроме того, происходит и политический раскол.

Спад ВВП Украины в 2022 году, как указал Рапоза, составил 29,1%. В этом году, по его словам, он снизится еще на 3%. «Дела России обстоят намного лучше, чем у Украины», — добавил обозреватель.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия смогла добиться устойчивой экономической ситуации, несмотря на введенные в отношении нее санкции Запада.

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