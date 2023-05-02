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Глава Минфина: США могут оказаться неспособны обслуживать госдолг из-за достижения лимита

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Al Drago/Pool via Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в письме, которое было направлено руководству Конгресса, что власти могут исчерпать возможности обслуживания госдолга по причине достижения его лимита к 1 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«После проведения анализа последних поступлений федеральных налогов, согласно нашей лучшей оценке, мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов.

До этого спикер Конгресса Кевин Маккарти призвал Уолл-стрит «побеспокоиться» на фоне возможного дефолта по госдолгу.

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