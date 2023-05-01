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Правительство РФ повысило тарифы на передачу электроэнергии на 6,3% до конца года

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Правительство РФ повысило тарифы на передачу электроэнергии на 6,3% до конца года по сравнению с тарифами от 30 апреля 2023 года. Распоряжение правительства от 28 апреля опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с распоряжением, повышаются тарифы на услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети с 1 мая по 31 декабря 2023 года. Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным и вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее издательство Bloomberg сообщало, что правительство России планирует резкое сокращение субсидии нефтеперерабатывающим заводам. Предполагалось, что изменение выплат станет одним из способов экономии бюджета, который по итогам первого квартала был сведен с дефицитом 2,4 трлн руб. при годовом плане 2,9 трлн руб. При этом один из собеседников агентства указал, что решение по данному вопросу еще не принято.

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