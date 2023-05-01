На Украине закончились налоговые льготы на ввоз терминалов Starlink

В Государственной таможенной службе Украины сообщили, что действие налоговых льгот на ввоз генераторов спутникового интернета Starlink завершилось. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.

«Согласно закону 1 мая 2023 года завершается период освобождения импорта отдельных товаров от НДС и ввозных пошлин, а в отдельных случаях и от акцизного налога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 мая завершен льготный период на ввоз отдельных товаров. Таможенные пошлины придется выплачивать при ввозе электрогенераторных установок и частей к ним, а также трансформаторов, аккумуляторов и сепараторов для доступа к Starlink.

28 марта сообщалось, что Starlink заблокировала некоторые украинские терминалы из-за мошенничества пользователей. Отмечается, что купленные по акции терминалы сети после этого перепродаются по полной цене — однако перекупы не учли, что в таком случае будет производиться блокировка терминала. По словам опрошенных экспертов, на руках у граждан Украины, а также вооруженных сил находятся большое количество терминалов — в том числе, ворованные.