Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине закончились налоговые льготы на ввоз терминалов Starlink

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

В Государственной таможенной службе Украины сообщили, что действие налоговых льгот на ввоз генераторов спутникового интернета Starlink завершилось. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.

«Согласно закону 1 мая 2023 года завершается период освобождения импорта отдельных товаров от НДС и ввозных пошлин, а в отдельных случаях и от акцизного налога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 мая завершен льготный период на ввоз отдельных товаров. Таможенные пошлины придется выплачивать при ввозе электрогенераторных установок и частей к ним, а также трансформаторов, аккумуляторов и сепараторов для доступа к Starlink.

28 марта сообщалось, что Starlink заблокировала некоторые украинские терминалы из-за мошенничества пользователей. Отмечается, что купленные по акции терминалы сети после этого перепродаются по полной цене — однако перекупы не учли, что в таком случае будет производиться блокировка терминала. По словам опрошенных экспертов, на руках у граждан Украины, а также вооруженных сил находятся большое количество терминалов — в том числе, ворованные.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях