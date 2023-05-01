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Власти штата Нью-Йорк переводят новые дома с газа на электричество

Первым штатом США, власти которого введут запретят на подключение новых домов к газовой системе, станет Нью-Йорк, информирует издание Washington Post.

Это законодательное новшество уже скоро утвердят в администрации штата, говорится в публикации. Цель этого табу на использование «голубого топлива» в новостройках — перевод всех новых домов на электричество, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу, приводит текст публикации. ФАН.

Однако не все штаты в Америке одинаково «зеленые». Так, в калифорнийском городе Беркли в судебном порядке было принято обратное решение, разрешающее подключать новое жилье к газовой инфраструктуре страны.

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