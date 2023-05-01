Подача российского газа в Армению временно приостановлена

Компания «Газпром Армения» сообщила о временном прекращении подачи газа в Армению из-за ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ-Закавказье». Об этом сообщается на сайте компании.

«С 08:00 часов 1 мая до 20:00 часов 4 мая на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» диаметром 1400 мм на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу», — сообщает пресс-служба филиала «Газпрома».

При этом армянским потребителям обещают обеспечить безлимитное газоснабжение за счет внутренних ресурсов.

Ранее подача газа из России в Армению была приостановлена из-за ремонта 18-19 октября 2022 года.

С 25 апреля Армения и Азербайджан оплачивают поставки российского газа в рублях. Переход на рублевые расчеты в Москве назвали мерой по снижению рисков от санкций.