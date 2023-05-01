Спикер ГД Володин: правильно, когда ФНС контролирует тех, кто уклоняется от налогов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает правильным, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) контролирует тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что в последнее время появились новые профессии и способы заработка, но вместе с тем и новые варианты обхода и обогащения, зачастую за счет граждан.

«Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые, как мы видим, используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги <...> Правильно, когда подобные вопросы на особом контроле Федеральной налоговой службы», — поделился Володин.

Он добавил, что взысканные деньги необходимо направлять на ремонт школ и больниц, а также на поддержку солдат, офицеров и их семей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в МВД составили «черный список» блогеров, которых проверят на причастность к неуплате налогов.