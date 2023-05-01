Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спикер ГД Володин: правильно, когда ФНС контролирует тех, кто уклоняется от налогов

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает правильным, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) контролирует тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что в последнее время появились новые профессии и способы заработка, но вместе с тем и новые варианты обхода и обогащения, зачастую за счет граждан.

«Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые, как мы видим, используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги <...> Правильно, когда подобные вопросы на особом контроле Федеральной налоговой службы», — поделился Володин.

Он добавил, что взысканные деньги необходимо направлять на ремонт школ и больниц, а также на поддержку солдат, офицеров и их семей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в МВД составили «черный список» блогеров, которых проверят на причастность к неуплате налогов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях