Минэкономразвития РФ: пошлина на экспорт нефти из страны вырастет до $14,4 за тонну

Пошлина на экспорт нефти и темных нефтепродуктов из Российской Федерации с 1 мая увеличивается на десять центов — до $14,4 за тонну, передает РИА Новости, ссылаясь на данные Минэкономразвития РФ.

Средняя цена на основную российскую экспортную нефть марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила $51,15 за баррель, или $373,4 доллара за тонну. Месяцем ранее баррель данной марки нефти стоил $50,8.

Также сообщается, что пошлина на светлые нефтепродукты и масла установлена на уровне $4,2 за тонну. Сбор на экспорт товарного бензина составит $4,3, прямогонного (нафта) — $7,9.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия наращивает экспорт сырой нефти, а переработка этого сырья превышает уровни прошлого года, из-за этого подтвердить сокращение добычи, обещанное российскими властями, пока не удается.

До этого в России вступил в силу закон о новой методике определения цены нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных НДПИ и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). В соответствии с ним, при расчете пошлин ограничивается скидка на Urals.