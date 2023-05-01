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FT: ФРГ открывает закрытые шахты, чтобы снизить импорт полезных ископаемых

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

ФРГ собирается вновь запустить шахту, закрывшуюся почти 30 лет назад, чтобы снизить зависимость от импорта полезных ископаемых. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Шахта Kafersteige на юге Германии является месторождением флюорита. Шахта была закрыта в 1996 году и в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.

По данным FT, ФРГ в больших количествах импортирует флюорит из Мексики. Однако, в рамках курса ЕС на переход к зеленой экономике, Германия стремится минимизировать свою потребность в импорте полезных ископаемых.

Предполагается, что открытие шахты Kafersteige может покрыть 40% потребностей ФРГ во флюорите. Кроме того, по прогнозам Deutsche Flussspat, спрос на флюорит в Евросоюзе может вырасти с 755 тыс. т в год в 2020 году до примерно 1,1 млн т к концу десятилетия.

Ранее сообщалось, что Британия намерена открыть первую за 30 лет угольную шахту из-за санкций против России.

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