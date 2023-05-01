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Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки после 18 мая

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 18 мая, будет продлена. Об этом он заявил в эфире телеканала TRT Turk.

По словам главы государства, турецкая сторона «использовала благоприятную атмосферу, которая была создана в отношениях» с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, «и при обмене пленными, и при организации зернового коридора». Он отметил, что работа в данном направлении продолжается.

«Рассчитываем на продление сделки», — указал политик.

29 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что сформулированные в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша идеи по зерновой сделке рассматриваются и прорабатываются в межведомственном формате.

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН ожидает ответа российской стороны по официальным каналам на переданное послание по зерновой сделке.

На прошлой неделе сообщалось, что Эрдоган во время телефонного разговора с Путиным заявил о необходимости продления зерновой сделки.

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