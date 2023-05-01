FT: ФРГ «распечатывает» старые шахты для самообеспечения полезными ископаемыми

Германия начала «распечатывать» шахты, некоторые из которых находятся в полуразрушенном состоянии, чтобы уменьшить свою зависимость от импорта важнейших полезных ископаемых. Об этом пишет Financial Times.

В материале издания упоминается шахта Käfersteige на окраине Шварцвальда на юго-западе Германии, которая была закрыта более 27 лет. По информации FT, туннели этой шахты давно затоплены паводковыми водами, однако ее полезные ресурсы, включая необходимый для создания электромобилей плавиковый шпат, помогут ФРГ уменьшить свою зависимость от импорта.

Ранее немецкий телеканал N-TV сообщал, что власти Германии запланировали создание фонда для финансирования добычи полезных ископаемых, который позволит снизить зависимость от топлива из России и Китая. По данным телеканала, фонд будет финансировать добычу полезных ископаемых не только на территории Германии, но и в других странах. Поэтому данный проект является положительным не только для укрепления энергонезависимости, но и в плане создания множества рабочих мест.