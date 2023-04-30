ТАСС: Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов в соцсетях

В правоохранительных органах заявили, что блогер Елена Блиновская, которой суд назначил домашний арест и запретил пользоваться интернетом в рамках уголовного дела о неуплате налогов, может быть отправлена в СИЗО из-за активной деятельности в соцсетях со стороны кураторов ее марафонов. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, Пресненский районный суд Москвы ранее установил в отношении Блиновской запреты, в числе которых пользование мобильной связью и интернетом. Уточняется, что при этом сегодня в сети появились якобы со стороны кураторов обвиняемой призывы участвовать в ее новых марафонах.

«В том случае, если с ее стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее Telegram-канале Baza сообщал, что администраторы продолжают продавать марафоны Елены Блиновской, пока она находится под домашним арестом.

По данным канала, 29 апреля 2023 года участникам одного из марафонов Блиновской пришло сообщение, где предлагалось заплатить 1 тыс. рублей и узнать все. Кроме этого, кураторы марафонов продолжают набирать учеников в новые группы.