The Economic Times: Россия и Индия изучают возможность приема карт RuPay и «Мир»

Власти Индии и России намерены провести обсуждение по поводу возможности приема карт индийской и российской платежных систем — RuPay и «Мир» — для налаживания бесперебойного осуществления расчетов и транзакций в условиях действия международных санкций, введенных западными странами в отношении РФ. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники.

На недавнем заседании Внутренней правительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (IRIGC-TEC) было решено изучить возможность разрешить прием этих карт на внутреннем финансовом рыфнке Индии. В настоящее время платежи за границу из Индии осуществляются через Международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей (SWIFT), уточняется в статье.

«Власти Индии и России изучат возможность приема карт RuPay и платежной системы «Мир». На встрече, сопредседателями которой являются министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и заместитель премьер-министра России Денис Мантуров, также было решено изучить возможность взаимодействия Единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и Системы быстрых платежей (FPS) Банка России», — говорится в материале.

При этом власти Индии уже налаживали альтернативные способы осуществления платежей с другими странами, включая Сингапур. Речь идет о запуске трансграничной связи между индийской системой UPI и сингапурской PayNow. Связь двух платежных систем осуществляется в режиме реального времени и использует облачную инфраструктуру, которая может учитывать будущие увеличения объема трафика денежных переводов. По аналогичному механизму может в дальнейшем заработать и связь UPI с Системой быстрых платежей (FPS) Банка России, заключается в заметке.

6 февраля министр финансов России Антон Силуанов допустил создание единой валюты для расчетов в рамках объединения БРИКС, в которое помимо РФ также входят Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Новую расчетную единицу можно будет использовать для проведения внешних расчетов между странами.