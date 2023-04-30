«Би-би-си»: инвесторы подали в суд на руководство Adidas из-за контракта с рэпером Канье Уэстом

Акционеры германской транснациональной компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров — Adidas — подали в суд на руководство фирмы из-за контракта с рэпером Канье Уэстом. Инвесторы утверждают, что спортивный гигант знал о рисках подобных партнерских отношений задолго до того, как стало известно об антисемитских высказываниях артиста, сообщает британская вещательная корпорация «Би-би-си».

«Инвесторы подали на (руководство компании — «Газета.Ru») Adidas AG в суд. Акционеры утверждают, что германский спортивный гигант знал о рисках своего партнерства с рэпером, известным как Ye, задолго до того, как его антисемитские комментарии стали достоянием общественности. Утверждается, что производитель спортивной одежды знал о поведении рэпера до того, как разорвал с ним отношения в 2022 году», — говорится в материале.

28 марта онлайн-таблоид TMZ сообщил, что еврейские правозащитные организации StopAntisemitism и «Американский еврейский комитет» ответили на извинения рэпера Канье Уэста за антисемитские высказывания. Представители вышеперечисленных сообществ не приняли извинений артиста.

В течение последних нескольких месяцев Канье Уэст позволял себе антисемитские высказывания: например, что евреи якобы испортили репутацию диктатора, «обидевшись» на «изгнание из страны» Гитлером. Кроме того, он настаивал на том, что именно евреи контролируют СМИ, недвижимость, торговлю и банки, и призвал их «работать на христиан».