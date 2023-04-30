Расходы сводного бюджета Украины в первом квартале выросли почти в два раза

Депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что расходы свободного бюджета страны в первом квартале выросли в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости.

«Вышли данные по сводному бюджету за первый квартал 2023 года. Доходы сводного бюджета - 627,6 миллиарда гривен (около 17 миллиардов долларов. — «Газета.Ru»), в том числе гранты – 133,9 миллиарда гривен (3,6 миллиарда долларов/ — «Газета.Ru»). Против аналогичного периода прошлого года доходы сводного бюджета увеличились на 50%», — говорится в сообщении.

По его словам, расходы на оборону выросли в 5,3 раза, а расходы на оборону, на общественный порядок и безопасность лишь в 1,8 раза.

Ранее Гетманцев заявил, что если эмбарго на ввоз украинской продукции в соседние европейские страны сохранить, то Украина понесет большие потери. Он отметил, что на Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию в первом квартале текущего года приходилось 28% всего аграрного экспорта Украины.