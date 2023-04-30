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Вице-председатель ЕК Домбровскис заявил, что инфляция в Евросоюзе достигла пиковых значений

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Virginia Mayo/AP

К конце апреля текущего года темпы роста инфляции в европейских странах достигли пиковых значений. В обозримом будущем увеличение потребительских цен в регионе с большой долей вероятности начнет постепенно замедляться, приводит слова вице-председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса агентство Bloomberg.

«Сейчас мы видим рост в этом году в диапазоне от 0,8% до 0,9%, и мы также видим, что инфляция достигла пика и постепенно отступает. Очевидно, что мы еще не вышли из тупика, все еще есть много проблем, с которыми нам нужно столкнуться», — заявил Домбровскис в ходе выступления на неформальной встрече министров финансов стран Евросоюза (ЕС) и управляющих центральных банков.

По его словам, в настоящее время экономика региона в целом находится в лучшем положении, чем прогнозировалось на фоне рисков усиления энергетического и финансового кризисов. Однако нельзя утверждать, что Евросоюз (ЕС) уже справился с экономическим спадом.

28 апреля аналитики европейского статистического агентства Евростат представили данные, согласно которым рост валового внутреннего продукта (ВВП) 20 стран еврозоны в первом квартале 2023 года замедлился до 1,3% в годовом выражении. Годовой показатель роста экономики за четвертый квартал 2022 года был равен 1,8%, в квартальном выражении была нулевая динамика.

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