Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для работников промышленности

close
100%
Wikimedia Commons

Глава немецкого профсоюза работников металлообрабатывающей и электротехнической промышленности IG-Metall Йорг Хофман выступил за введение четырехдневной рабочей недели для работников промышленных компаний в интервью для Bild.

«Прежде всего, нам нужна четырехдневная рабочая неделя для профессий, где нет возможности работать на дому, например, на строительных площадках. И для сменной работы», — заявил профсоюзный деятель.

Хофман отметил, что четырехдневная рабочая неделя повышает производительность и удовлетворенность работой, при этом ее введении будет облегчено в связи нехваткой квалифицированных кадров в стране. В качестве еще одного аргумента в пользу четырехдневной рабочей недели с 32 часами работы он назвал то, что при ней «гораздо больше женщин были бы готовы вернуться на полную ставку, потому что эта модель работает и с семьями».

Ранее Хофман назвал контрпродуктивным отказ от российского газа и нефти.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях