В Германии предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для работников промышленности

Глава немецкого профсоюза работников металлообрабатывающей и электротехнической промышленности IG-Metall Йорг Хофман выступил за введение четырехдневной рабочей недели для работников промышленных компаний в интервью для Bild.

«Прежде всего, нам нужна четырехдневная рабочая неделя для профессий, где нет возможности работать на дому, например, на строительных площадках. И для сменной работы», — заявил профсоюзный деятель.

Хофман отметил, что четырехдневная рабочая неделя повышает производительность и удовлетворенность работой, при этом ее введении будет облегчено в связи нехваткой квалифицированных кадров в стране. В качестве еще одного аргумента в пользу четырехдневной рабочей недели с 32 часами работы он назвал то, что при ней «гораздо больше женщин были бы готовы вернуться на полную ставку, потому что эта модель работает и с семьями».

Ранее Хофман назвал контрпродуктивным отказ от российского газа и нефти.