«Бон Тон»: спрос на апартаменты в Москве вырос вдвое по итогам апреля

За последний месяц спрос на апартаменты на столичном рынке недвижимости вырос вдвое. Однако доля подобного сегмента в суммарном спросе на недвижимость по-прежнему остается на относительно низком уровне и составляет 8,5%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Бон Тон».

«За месяц спрос на апартаменты в Москве вырос в два раза. Но в годовой динамике продолжается снижение на 18%. На долю спроса на апартаменты приходится всего 8,5%», — говорится в материале.

В настоящее время большая часть продаж на московском рынке недвижимости осуществляется в сегменте лотов комфорт-класса. На их долю приходится 54% от суммарного количества сделок. При этом за последний месяц спрос в данной категории жилья вырос в 2,5 раза, однако объем предложения быстро сокращается, уточняется в статье.

«Большая часть продаж осуществляется в комфорт-классе (54%), спрос на который за месяц вырос в 2,5 раза. Этот сегмент апартаментов быстро сокращается. На сегодняшний день на его долю приходится чуть больше четверти экспозиции: 26,6% (+1,9% за месяц, — 5,1% за год)», — заключается в заметке.

5 апреля интернет-издание РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Бест-Новострой» сообщило, что с начала 2023 года на столичном рынке новостроек появилось только 15 новых проектов. Для сравнения, в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2023 года на рынок вышли 27 проектов.