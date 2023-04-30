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В Госдуме предложили увеличить штрафы за утечку данных до 1 млрд рублей

Вице-спикер Госдумы потребовал увеличить штрафы за утечку персональных данных до 1 млрд рублей

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Павел Лисицын/РИА Новости

Заместитель председателя Госдумы России от ЛДПР Борис Чернышов предложил увеличить до миллиарда рублей штрафы за утечку персональных данных, сообщает РИА Новости. С подобным предложением вице-спикер обратился в письме министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

По мнению Чернышова, сегодняшние реалии требуют ужесточения порядка работы с персональными данными российских граждан. Поэтому административная ответственность для компании, допустившей подобную утечку информации, должна увеличиться вплоть до миллиарда рублей. Подобная сумма штрафа, считает вице-спикер, вполне адекватна, так как персональные данные могут быть использованы в преступных целях.

«Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки — это ситуация, в которой страдают наши граждане, государство должно их защитить», — подчеркнул Чернышов. При этом он отметил, что необходимо учитывать и интересы компаний, поэтому должен быть предусмотрен верхний «потолок» штрафа за такие утечки.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил законопроект, согласно которому за незаконное предоставление гражданами или должностными лицами данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будет назначен штраф до 600 тыс. руб.

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