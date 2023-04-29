В Казахстане запланировали поднять предельные оптовые цены на товарный газ в среднем на 15%

Министерство энергетики Казахстана подготовило документ, согласно которому оптовая цена товарного газа на внутреннем рынке страны поднимется на 15%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отметили, что сейчас средняя цена на товарный газ для населения находится на уровне 22,06 тенге ($0,04) за кубометр. После того, как цены вырастут в среднем на 15%, в зависимости от региона страны повышение составит от 1,1 до 3,87 тенге.

«Повышение предельных оптовых цен на товарный газ обусловлено ростом себестоимости поставок товарного газа, снижением его производства с 33,1 миллиарда кубометров в 2019 году до 27,8 миллиарда кубометров в 2022 году и ростом потребления на внутреннем рынке», — указали в сообщении.

Согласно проекту приказа предельные цены устанавливаются с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года. Причем разделение происходит по годам и устанавливается отдельно для каждого региона с учетом социальных и экономических условий газоснабжения.

25 апреля глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что власти Казахстана рассчитывают, что стоимость российского газа, который запланировали поставлять для газификации северных и восточных регионов республики, окажется справедливой.