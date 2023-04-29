Bloomberg: нефтегазовые компании Индии не получили более $400 млн дивидендов от активов в РФ

Индийские энергетические компании не могут получить свои дивиденды от вложений в российские активы на сумму более $400 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновника индийского Минфина.

В публикации отметили, что доли в российских нефтегазовых месторождениях есть у ряда индийских компаний, включая ONGC Videsh Limited. Однако получение дивидендов от этих активов затруднено из-за санкционных ограничений в отношении банков в России. Кроме того, российская сторона не желает проводить оплату в долларах.

По словам источника агентства, у Индии появились проблемы из-за того, что она покупала российскую нефть выше потолка цен, установленного западными странами. Однако, по мнению того же источника, Индия все равно сможет найти способ, как выплатить России деньги за поставки.

25 апреля зампред торгового представительства России в Индии Евгений Грива заявил, что местные нефтегазовые компании заинтересованы в увеличении закупок сырой нефти из России.

До этого министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что компании из Индии проявляют интерес к бывшим активам западных фирм на внутреннем рынке России. Речь идет о потенциальных инвестициях на миллиарды долларов.