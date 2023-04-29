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В работе крупнейшего украинского «Приватбанка» произошел масштабный сбой

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Андрей Иглов/РИА «Новости»

В работе крупнейшего украинского «Приватбанка» произошел масштабный сбой. Об этом в Telegram-канале сообщил телеканал «Киев».

Уточняется, что клиенты «Приватбанка» не могут снять наличные и расплатиться картой.

По информации украинского издания «Суспильне», также наблюдаются проблемы с переводами средств.

В феврале украинское издание «Страна.ua» сообщало о масштабном сбое в работе системы «Новой почты» на Украине. О причине сбоя не сообщалось.

В декабре советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что власти страны начали национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в Сенс банк, у которого есть акционеры российского происхождения.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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