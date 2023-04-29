ЕК: Евросоюз выделит Киеву дополнительно €1 млрд на нужды экстренного восстановления

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз выделит дополнительный €1 млрд на нужды экстренного восстановления Украины. Об этом он сообщил по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС, передает ТАСС.

«Что касается Украины, Евросоюз привлечет дополнительно 1 млрд евро для нужд экстренного восстановления, финансовые потребности которого составляют 14 млрд евро», — сказал он.

Домбровскис также отметил, что сейчас на восстановление экономики Украины потребуется в общей сложности €411 млрд.

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украине в 2024 году понадобится финансовая помощь в размере не менее €18 млрд.

25 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейский союз предоставляет Украине еще €1,5 млрд в рамках ежегодного пакета макрофинансовой помощи.

Еврокомиссия намерена перечислять Украине указанную сумму из пакета макрофинансовой помощи в €18 млрд, рассчитанного на 2023 год, каждый месяц.