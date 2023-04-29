Профессор Вэйвэй: США санкциями против РФ нанесли колоссальный урон однополярной экономике

Санкции в отношении России со стороны США и превращение доллара в оружие нанесло сокрушительный удар по однополярному экономическому порядку. Об этом заявил профессор международных отношений Фуданьского университета в Шанхае Чжан Вэйвэй на Всемирной онлайн-конференции по многополярности, передает ТАСС.

«Превращение доллара США в оружие и введенные Вашингтоном санкции против России в настоящее время привели лишь к тому, что не западные страны блокируют использование доллара в международной торговле», — отметил Вэйвэй.

По его словам, за прошедший год 70% от всей торговли между Россией и Китаем проводилось в национальных валютах. При этом на расчеты в нацвалютах начали переходить такие страны, как Индия, Бразилия, Иран, Турция и Индонезия. Поэтому, вполне вероятно, что со временем западные ценности будут замещены международными. При этом речь идет о человечности, развитии, финансовой солидарности.

Директор Международного центра коммуникационных исследований Университета Цинхуа Ли Сигуан согласился с этим мнением, добавив, что западные страны больше не смогут проводить свою политическую и идеологическую гегемонию.

Ранее в субботу министр иностранных дел Сергей Лавров в приветственном обращении к участникам Всемирной конференции по многополярности заявил, что архитектура многополярного мира должна опираться на взаимное уважение, баланс интересов и общепризнанные нормы международного права, а не на страх.