Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Профессор Вэйвэй: США санкциями против РФ нанесли колоссальный урон однополярной экономике

close
100%
Shutterstock

Санкции в отношении России со стороны США и превращение доллара в оружие нанесло сокрушительный удар по однополярному экономическому порядку. Об этом заявил профессор международных отношений Фуданьского университета в Шанхае Чжан Вэйвэй на Всемирной онлайн-конференции по многополярности, передает ТАСС.

«Превращение доллара США в оружие и введенные Вашингтоном санкции против России в настоящее время привели лишь к тому, что не западные страны блокируют использование доллара в международной торговле», — отметил Вэйвэй.

По его словам, за прошедший год 70% от всей торговли между Россией и Китаем проводилось в национальных валютах. При этом на расчеты в нацвалютах начали переходить такие страны, как Индия, Бразилия, Иран, Турция и Индонезия. Поэтому, вполне вероятно, что со временем западные ценности будут замещены международными. При этом речь идет о человечности, развитии, финансовой солидарности.

Директор Международного центра коммуникационных исследований Университета Цинхуа Ли Сигуан согласился с этим мнением, добавив, что западные страны больше не смогут проводить свою политическую и идеологическую гегемонию.

Ранее в субботу министр иностранных дел Сергей Лавров в приветственном обращении к участникам Всемирной конференции по многополярности заявил, что архитектура многополярного мира должна опираться на взаимное уважение, баланс интересов и общепризнанные нормы международного права, а не на страх.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях