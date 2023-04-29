Минфин Украины: в 2024 году стране понадобится минимум €18 млрд в качестве помощи

Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украине в 2024 году понадобится финансовая помощь в размере не менее €18 млрд. Об этом он сообщил перед неформальной встречей с коллегами из Евросоюза в Стокгольме, передает ТАСС.

«Я думаю, что для нас будет непростой задачей резко уменьшить наши расходы. Конечно, это зависит от военной кампании. Я думаю, что это будет не менее 18 млрд, как и в этом году», — сказал он.

По его словам, восстановление страны нужно начать уже сейчас.

25 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейский союз предоставляет Украине еще €1,5 млрд в рамках ежегодного пакета макрофинансовой помощи.

Еврокомиссия намерена перечислять Украине указанную сумму из пакета макрофинансовой помощи в €18 млрд, рассчитанного на 2023 год, каждый месяц.

25 апреля представитель Еврокомиссии Веерле Нуйтс заявляла, что Евросоюз предоставит Украине еще два транша макрофинансовой помощи по €1,5 млрд в мае и июне.