Reuters: First Republic Bank в США могут передать под внешнее управление из-за проблем

Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) собирается передать американский First Republic Bank под внешнее управление уже в ближайшее время из-за проблем. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Источник агентства отметил, что банковский регулятор США считает, что положение проблемного банка ухудшилось и «больше нет времени на его спасение через частный сектор».

26 апреля РИА Новости, ссылаясь на данные отчета и торгов сообщило, что акции First Republic Bank обвалились более чем на 22% в моменте на фоне публикации отчетности, где указывается массовый отток депозитов. В публикации добавили, что по итогам четвертого квартала прошлого года депозиты банка были на уровне $176,43 млрд. После чего они упали до $104,47 млрд.

До этого по итогам дневных торгов 17 марта стоимость акций First Republic Bank падала почти на 30%. Одной из главных причин подобной динамики стали сообщения о возможной продаже бизнеса кредитной организации.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что 11 крупнейших банков США вложат в калифорнийский инвестиционный First Republic $30 млрд в виде собственных депозитов. Финансовая поддержка будет оказана в рамках спасения кредитной структуры.