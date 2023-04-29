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Экономист Орлова допустила фиксацию доллара США на уровне 80 рублей на несколько месяцев

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Курс доллара на ближайшие несколько месяцев должен зафиксироваться на уровне 80 рублей. Об этом «Ленте.ру» заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«Я думаю, около 80 рублей за доллар мы должны сейчас заякориться. Это на пару месяцев — май-июнь, потому что пока цены на нефть при нынешней ситуации выглядят достаточно комфортными», — отметила Орлова.

По ее словам, также до сих пор не исчезли риски влияния антироссийских санкций, поэтому полностью предсказать будущую ситуацию достаточно сложно. При этом ситуация с курсом евро будет развиваться аналогично доллару.

Она добавила, что сохранение Банком России текущей ставки говорит о том, что регулятор сохраняет свою повестку, независимость, и заостряет внимание на борьбе с инфляцией.

Ранее в субботу аналитик компании TeleTrade Владимир Ковалев заявил, что в мае текущего года курс американского доллара с большой долей вероятности будет находиться в коридоре 79-85 рублей. Однако многое будет зависеть от решения руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.

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