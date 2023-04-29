Экономист Орлова допустила фиксацию доллара США на уровне 80 рублей на несколько месяцев

Курс доллара на ближайшие несколько месяцев должен зафиксироваться на уровне 80 рублей. Об этом «Ленте.ру» заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«Я думаю, около 80 рублей за доллар мы должны сейчас заякориться. Это на пару месяцев — май-июнь, потому что пока цены на нефть при нынешней ситуации выглядят достаточно комфортными», — отметила Орлова.

По ее словам, также до сих пор не исчезли риски влияния антироссийских санкций, поэтому полностью предсказать будущую ситуацию достаточно сложно. При этом ситуация с курсом евро будет развиваться аналогично доллару.

Она добавила, что сохранение Банком России текущей ставки говорит о том, что регулятор сохраняет свою повестку, независимость, и заостряет внимание на борьбе с инфляцией.

Ранее в субботу аналитик компании TeleTrade Владимир Ковалев заявил, что в мае текущего года курс американского доллара с большой долей вероятности будет находиться в коридоре 79-85 рублей. Однако многое будет зависеть от решения руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.