Поставки российского газа через Украину в Европу составили 37 млн кубометров 29 апреля

«Газпром» направил газ в подтвержденном украинской стороной объеме в Европу в размере 37 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает «Прайм».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 37 миллионов кубометров на 29 апреля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – отметил Куприянов.

25 апреля офис президента Украины Владимира Зеленского выступил с предложением о запрете прямых поставок российского газа в Евросоюз в обход территории Украины. В документе отмечается, что мера направлена на прекращение использования «Турецкого потока» для поставки российского газа в Европу.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия имеет определенное преимущество перед Евросоюзом (ЕС) в долгосрочной перспективе из-за недорогих энергоресурсов. По его словам, российская промышленность тратит куда меньше средств, чем западные компании. Из-за этого они более конкурентоспособны на мировых рынках при реализации своей продукции.