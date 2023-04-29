Минтранс РФ: Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок

Минтранс РФ сообщил РИА Новости, что Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок: российские авиакомпании смогут выполнять более 720 рейсов между странами в неделю, турецкие — 629.

«Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок...» — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что теперь российскими авиакомпаниями запланировано выполнение более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Одновременно с этим, турецкие перевозчики согласовали заявки на выполнение регулярных полетов между странами по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА (IATA, Международная ассоциация воздушного транспорта) «Лето 2023».

Ранее сообщалось, что Турция и Армения договорились о восстановлении прямого грузового авиасообщения — идут переговоры между профильными министерствами.

В Росавиации сообщили журналистам, что землетрясение на юго-востоке Турции не повлияло на рейсы российских авиакомпаний в регион.