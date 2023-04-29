Вершинин: Москва отвергает условия Киева по запуску аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия отвергает попытки Киева выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода »Тольятти — Одесса», передает РИА Новости.

По его словам, Москва всегда рассматривала аммиак как обоюдовыгодный коммерческий проект, а не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий.

«К сожалению, все это время — условно говоря, с сентября — нам через посредников, через ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны», — сказал он.

Вершинин добавил, что эти условия были разнообразные, но все они были и будут отвергнуты.

В рамках того же интервью Вершинин заявил, что Россия осуждает политизированную практику лишения отечественных и белорусских атлетов права участвовать в спортивных мероприятиях. Также он сказал, что конкретных результатов, которые могли бы указывать на выполнение требований РФ по зерновой сделке, сейчас не прослеживается.