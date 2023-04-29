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Вершинин: Москва отвергает условия Киева по запуску аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия отвергает попытки Киева выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода »ТольяттиОдесса», передает РИА Новости.

По его словам, Москва всегда рассматривала аммиак как обоюдовыгодный коммерческий проект, а не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий.

«К сожалению, все это время — условно говоря, с сентября — нам через посредников, через ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны», — сказал он.

Вершинин добавил, что эти условия были разнообразные, но все они были и будут отвергнуты.

В рамках того же интервью Вершинин заявил, что Россия осуждает политизированную практику лишения отечественных и белорусских атлетов права участвовать в спортивных мероприятиях. Также он сказал, что конкретных результатов, которые могли бы указывать на выполнение требований РФ по зерновой сделке, сейчас не прослеживается.

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